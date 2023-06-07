07 Haziran 2023, Çarşamba
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RTÜK’ten seçim sonrası CHP fondaşlarına yaptırım! FOX TV ve Halk TV’ye idari para cezası…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçitğimiz gün gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy farkı atarak yüzde 52.1 oranı ile ipi göğüsledi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP yandaşı Çiğdem Toker ise FOX TV'deki yayında sokak çağrısı yaparak, "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. Toker'in skandal sözleri üzerine RTÜK harekete geçmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim yayınları dolayısıyla FOX TV ve Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi. FOX TV'ye, seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker'in sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.