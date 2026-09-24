ROKETSAN'dan milli füze gücü! Tayfun Blok-4, Atmaca, Çakır, Hisar ve Siper sahada

Türkiye'nin füze ve mühimmat teknolojilerindeki yeni kabiliyetleri ROKETSAN'ın Lalahan tesislerinde görüntülendi. A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan'ın özel yayınında, Tayfun Blok-4, Atmaca, Çakır, Karaok, Hisar ve Siper sistemlerine ilişkin gelişmeler ele alındı. Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, ROKETSAN'ın yaklaşık 8 bin çalışanı ve 3 bin 500 Ar-Ge mühendisiyle yürüttüğü çalışmaları aktarırken, sistemlerde yerlilik oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirtti.