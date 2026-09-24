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Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz AYM'ye taşındı
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Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz AYM'ye taşındı

Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Başvuru 29 Eylül'deki Genel Kurul'da gündeme alınacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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