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Kozinoğlu soruşturmasında dizi izi! Kurtlar Vadisi'nin Kaşifoğlu'su Sedat Savtak A Haber'e konuştu: "İnanın ölüm sahnesi neredeyse çok benziyor"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kozinoğlu soruşturmasında dizi izi! Kurtlar Vadisi'nin Kaşifoğlu'su Sedat Savtak A Haber'e konuştu: "İnanın ölüm sahnesi neredeyse çok benziyor"

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Kâşifoğlu'su oyuncu Sedat Savtak; adli süreçte yaşananları, dizideki ölüm sahnesi ile Kozinoğlu'nun vefatı arasındaki esrarengiz benzerliği ve hakkındaki merak edilenleri A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a anlattı.

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