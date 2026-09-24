Erdoğan'dan New York'ta Suriye mesajı: “Toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması önceliğimiz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Türkevi'ndeki toplantıda bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendiren Erdoğan; Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının Türkiye'nin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.