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Şanlıurfa'da korkutan deprem! Prof. Dr. Süha Özden A Haber'de açıkladı: Büyük deprem bekleniyor mu?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Şanlıurfa'da korkutan deprem! Prof. Dr. Süha Özden A Haber'de açıkladı: Büyük deprem bekleniyor mu?

Şanlıurfa'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır ve çevre illerde de hissedildi. Yaklaşık 7,39 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, A Haber canlı yayınında bölgenin fay yapısını değerlendirdi. Özden, depremin büyük deprem üretme potansiyeli bulunan diri bir fay üzerinde olmadığını belirterek, “Büyük bir deprem beklentisi kesinlikle yok” dedi.

Şanlıurfa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
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Şanlıurfa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
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