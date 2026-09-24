Şanlıurfa'da korkutan deprem! Prof. Dr. Süha Özden A Haber'de açıkladı: Büyük deprem bekleniyor mu?

Şanlıurfa'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır ve çevre illerde de hissedildi. Yaklaşık 7,39 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, A Haber canlı yayınında bölgenin fay yapısını değerlendirdi. Özden, depremin büyük deprem üretme potansiyeli bulunan diri bir fay üzerinde olmadığını belirterek, “Büyük bir deprem beklentisi kesinlikle yok” dedi.