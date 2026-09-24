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Mansur Yavaş CHP defterini kapattı: AK Parti'ye geçiş spekülasyonları büyüyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mansur Yavaş CHP defterini kapattı: AK Parti'ye geçiş spekülasyonları büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından CHP'den istifa ederek yola bağımsız devam edeceğini açıkladı. Bu gelişmeyle Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı daha CHP'den ayrıldı. Son istifalarla birlikte Ankara'da Büyükşehir Belediye Meclisi aritmetiği de değişti. Yavaş'ın 2028'e kadar bağımsız kalacağı konuşulurken, Cumhurbaşkanı adaylığı ve siyasi geleceğiyle ilgili tartışmalar ise sürüyor.

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