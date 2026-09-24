Şanlıurfa depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan kritik uyarı: Bina önlerinde beklemeyin

Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime bir gün ara verildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında sarsıntıyı değerlendirerek vatandaşları artçılara karşı uyardı. Ersoy, bina önlerinde beklenmemesi gerektiğini belirterek açık alanlara geçilmesi çağrısı yaptı. Bölgedeki fayları da değerlendiren Ersoy, mevcut tabloda 7'nin üzerinde deprem üretebilecek bir fay zonu görülmediğini söyledi.