Dünyanın yüzüne bakmadığı katil Netanyahu'ya Miçotakis can simidi oldu! BM'de skandal buluşma

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’de bulunan ve kürsüye çıktığında salonların boşaltılmasıyla dünya liderleri tarafından yalnızlığa itilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sahip çıktı. Kimsenin yüzüne bakmadığı ve randevu vermediği soykırımcı Netanyahu ile askeri iş birliğini ilerletmek ve İran konusunda Atina'nın desteğini teyit etmek amacıyla New York'ta samimi bir şekilde el sıkışarak baş başa görüşen Miçotakis'in bu hamlesi, Yunan kamuoyunda ve basınında büyük tepkiye yol açtı.