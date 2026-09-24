Adıyaman'da deprem sonrası son durum! Vali Abdullah Küçük A Haber'de açıkladı: 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da geniş bir bölgede hissedilen depremin ardından ekipler sahada tarama çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, A Haber canlı yayınında kent genelinde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmadığını açıkladı. Küçük, Örenli TOKİ bölgesinde panik nedeniyle merdivenden düşen bir kişinin yaralandığını belirterek, vatandaşlara ağır ve orta hasarlı binalardan uzak durmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.