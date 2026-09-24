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Erdoğan'dan ABD'li şirketlere 5 kritik mesaj: Erdoğan ABD'li şirketlerle ne konuştu?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Erdoğan'dan ABD'li şirketlere 5 kritik mesaj: Erdoğan ABD'li şirketlerle ne konuştu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta ABD'li iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde enerji, havacılık, yatırım ve ticaret başlıkları ele alındı. THY ile Boeing arasında 100'ü kesin, 50'si opsiyonlu olmak üzere 150 uçağa kadar anlaşma imzalanırken, TÜNAŞ ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı arasında yaklaşık 2 milyon dolarlık nükleer enerji anlaşması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da temaslarda yer aldı.

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