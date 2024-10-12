12 Ekim 2024, Cumartesi
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Rojin'den 15 gündür haber yok! Bulunan kıyafet kayıp Rojin’e mi ait?
Van'da kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında gelişme var. Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin, 27 Eylül akşamı yurttan çıkmış, bir daha da geri dönmemişti. Arama çalışmaları 15. Günde sürüyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan son gelişmeleri aktardı.