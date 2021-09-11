Rıza Bey Apartmanı davası sanıklarından skandal savunma: İmzayı prosedür gereği attım

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin davada savunma yapan tutuklu sanıklar binanın betonarme statik proje müellifi ile sürveyanı, inşaata hiç gitmediklerini ifade etti. "İnşaatı nasıl yaptılar bilmiyorum." diyerek kendini savunan binanın statik betonarme proje müellifi tutuklu sanık T.P, ""İnşaata hiç gitmedim, müteahhidi tanımam. Fenni mesul diye sorumlu bir arkadaş vardı. İmzaladık projeyi verdik." dedi. "İmzayı prosedür gereği attım" diyen tutuklu sanık inşaat sürveyanı D.K da, "Hiç inşaat alanına gitmedim. İnşaat ruhsatı için müracaat ediliyordu. Belediye zorunlu tutuyordu. Sürveyan kısmını imzalamak durumunda kaldım. Birinin isminin yazılması gerekiyordu." diyerek kendini savundu.