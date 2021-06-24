Reuters’tan Türkiye karşıtı algı operasyonu!

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı Türkiye ve Fransa'da hafifletilen Kovid-19 kısıtlamalarına ilişkin iki haber yayınladı. Ancak Türkiye'ye ilişkin haberinde kullandığı fotoğraf gözlerden kaçmadı. Fransa turistlerin gözde merkezi gibi gösterilmek isterken, Türkiye'de "hayat durdu" algısı verilmeye çalışıldı.

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