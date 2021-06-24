24 Haziran 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Reuters’tan Türkiye karşıtı algı operasyonu!
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı Türkiye ve Fransa'da hafifletilen Kovid-19 kısıtlamalarına ilişkin iki haber yayınladı. Ancak Türkiye'ye ilişkin haberinde kullandığı fotoğraf gözlerden kaçmadı. Fransa turistlerin gözde merkezi gibi gösterilmek isterken, Türkiye'de "hayat durdu" algısı verilmeye çalışıldı.