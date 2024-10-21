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Reuters Fetullah Gülen'i aklamaya çalıştı!

Reuters Fetullah Gülen'i aklamaya çalıştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 10:56
Güncelleme:21.10.2024 10:56
15 Temmuz'da yüzlerce şehidin katili olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü açıklandı. Terör elebaşının ölümü dünya basınında da geniş yankı bulurken Reuters teröristbaşını aklamaya kalktı. Reuters'ta yer alan ölüm haberinde Fetullah Gülen'in darbe girişiminin arkasında yer aldığının Ankara tarafından iddia edildiğine yer verildi.
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