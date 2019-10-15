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15.10.2019

Resulayn'daki terör hedefleri yerli ve milli ÇNRA'larla canlı yayında vuruldu |Video

'Barış Pınarı' harekatı kapsamında yoğun ateş altına alınan Rasulayn'daki terör hedefleri Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) tarafından tam isabetle yerle bir ediliyor. ÇNRA'ların terör hedeflerini tam 12'den vurduğu o anlar A Haber ekranından canlı yayınlandı.

Rasulayn'daki terör hedefleri Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile vuruluyor.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Harekatı devam ederken Suriye'nin Rasulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra Çok Namlulu Roketatarlar ile de vuruluyor.

HEDEFLER TAM İSABET VURULUYOR

PKK/YPG hedeflerini tam 12'den vurarak imha eden ÇNRA'lar, art arda ateşlenen roketlerle de dosta güven düşmana korku salıyor.

ÇNRA ile Rasulayn'daki terör hedeflerine yapılan atışlar, İHA kameraları tarafından ilk kez bu kadar net görüntülendi. 80 saniyede 40 roket atış kapasiteli ÇNRA'lar, art arda yapılan atışlar esnasında etrafa saçılan ışıklarla da bölge halkının ilgisini çekti.

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