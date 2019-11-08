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08.11.2019
Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin tünellerinde ABD füzesi ele geçirildi |Video
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad teröristlerden arındırılmıştı. Resulayn'da sürdürülen arama tarama temizlik faaliyetleri kapsamında PKK/YPG'ye ait bir terör tüneli bulundu. Tünelde ABD yapımı birçok füze ele geçirildi. İşte A Haber'e özel o görüntüler.
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