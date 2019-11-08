Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin tünellerinde ABD füzesi ele geçirildi |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad teröristlerden arındırılmıştı. Resulayn'da sürdürülen arama tarama temizlik faaliyetleri kapsamında PKK/YPG'ye ait bir terör tüneli bulundu. Tünelde ABD yapımı birçok füze ele geçirildi. İşte A Haber'e özel o görüntüler.