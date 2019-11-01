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01.11.2019

Resulayn şehidi İsmail Sarıcan'ın naaşı memleketine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan’ın cenazesi, memleketi Hatay’a gönderildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Hatay'a uğurlandı.

Şehit Sarıkaya'nın Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu ve memleketi Hatay'a gönderildi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Şehit Sarıcan'ın evli ve biri çocuk babası olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirilmişti. AA

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