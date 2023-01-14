14 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rami Kütüphanesi ziyaretçilerini bekliyor! İlk günden ilgi yoğun

Rami Kütüphanesi ziyaretçilerini bekliyor! İlk günden ilgi yoğun

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2023 10:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün hizmete açılan Rami Kütüphanesi’ne vatandaşlar gelmeye başladı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP’nin Kızılcahamam kampı!
MHP'nin Kızılcahamam kampı!
Rami Kütüphanesi ziyaretçilerini bekliyor!
Rami Kütüphanesi ziyaretçilerini bekliyor!
Sıfır Atık Projesi başarıda sınırları aştı
"Sıfır Atık Projesi başarıda sınırları aştı"
Beyaz Saray’dan Türkiye için F-16 kararı!
Beyaz Saray'dan Türkiye için F-16 kararı!
EYT’de süreç nasıl işleyecek?
EYT’de süreç nasıl işleyecek?
Uzman Çavuş Kurt şehit oldu
Uzman Çavuş Kurt şehit oldu
Fincancı’dan tahliye sonrası yeni skandal
Fincancı'dan tahliye sonrası yeni skandal
Türkiye’nin en büyük çevre hareketi
Türkiye'nin en büyük çevre hareketi
Erdoğan’dan Turkuvaz Medya’ya özel tebrik
Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'ya özel tebrik
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sadece kınayarak kaçamazlar
"Sadece kınayarak kaçamazlar"
Rami Kışlası Kütüphane oldu
Rami Kışlası Kütüphane oldu
Daha Fazla Video Göster