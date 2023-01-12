12 Ocak 2023, Perşembe
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Rami Kışlası kütüphane oldu: İstanbul'un en büyüğü! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
İstanbul Eyüpsultan'da yer alan Rami Kışlası'ndaki kütüphane çalışmaları tamamlandı. 250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak kışla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açılacak.