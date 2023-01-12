12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rami Kışlası kütüphane oldu: İstanbul'un en büyüğü! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Rami Kışlası kütüphane oldu: İstanbul'un en büyüğü! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2023 09:16
İstanbul Eyüpsultan'da yer alan Rami Kışlası'ndaki kütüphane çalışmaları tamamlandı. 250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak kışla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açılacak.
İstanbul’un en büyüğü! Açılış Erdoğan’dan
İstanbul'un en büyüğü! Açılış Erdoğan'dan
Gündeme bomba gibi düşen kitap!
Gündeme bomba gibi düşen kitap!
Kıbrıs’ta kritik liderler zirvesi!
Kıbrıs’ta kritik liderler zirvesi!
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
TBMM’de kabul edildi
TBMM'de kabul edildi
Meral Akşener’in siyasi serüveni
Meral Akşener'in siyasi serüveni
Ahmet Davutoğlu’ndan ’kukla aday’ tehdidi
Ahmet Davutoğlu'ndan 'kukla aday' tehdidi
Pasaportta harç farkı sorunu çözüldü
Pasaportta harç farkı sorunu çözüldü
Bloomberg’ten çarpıcı seçim analizi
Bloomberg’ten çarpıcı seçim analizi
CHP ve İYİ Parti’ye gözdağı!
CHP ve İYİ Parti’ye gözdağı!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’da!
Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’da!
Daha Fazla Video Göster