28 Nisan 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rakamlar Türkiye! Orman varlığı 20 yılda nereye geldi?
Koalisyonlar yönetilen ve kaos içinde olan Türkiye’nin kaderinin değiştiği gün 3 Kasım 2002 oldu. AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin her alanında büyük bir değişim dönüşüm süreci başladı. 20 yılda asırlara sığmayacak yatırımlar her alanda kendini gösterdi. Bunlardan biri de tabi ki yeşil varlığımız ormanlarımız oldu. 20 yılda ormanlarda neler yapıldı? İşte tüm detaylar…