Rakamlar Türkiye! Orman varlığı 20 yılda nereye geldi?

Koalisyonlar yönetilen ve kaos içinde olan Türkiye’nin kaderinin değiştiği gün 3 Kasım 2002 oldu. AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin her alanında büyük bir değişim dönüşüm süreci başladı. 20 yılda asırlara sığmayacak yatırımlar her alanda kendini gösterdi. Bunlardan biri de tabi ki yeşil varlığımız ormanlarımız oldu. 20 yılda ormanlarda neler yapıldı? İşte tüm detaylar…

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