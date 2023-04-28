28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rakamlar Türkiye! Orman varlığı 20 yılda nereye geldi?

Rakamlar Türkiye! Orman varlığı 20 yılda nereye geldi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2023 15:16
Koalisyonlar yönetilen ve kaos içinde olan Türkiye’nin kaderinin değiştiği gün 3 Kasım 2002 oldu. AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin her alanında büyük bir değişim dönüşüm süreci başladı. 20 yılda asırlara sığmayacak yatırımlar her alanda kendini gösterdi. Bunlardan biri de tabi ki yeşil varlığımız ormanlarımız oldu. 20 yılda ormanlarda neler yapıldı? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Sudan’da saldırıya uğrayan uçak
İşte Sudan'da saldırıya uğrayan uçak
Orman varlığı 20 yılda nereye geldi?
Orman varlığı 20 yılda nereye geldi?
Adıyaman’da enkaz kaldırma tamamlandı!
Adıyaman'da enkaz kaldırma tamamlandı!
Türkiye’nin Asya politikası nasıl işledi?
Türkiye’nin Asya politikası nasıl işledi?
İBB’nin ihmali mi var?
İBB'nin ihmali mi var?
Almanya’dan Kılıçdaroğlu’na yalanlama
Almanya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama
Çalışmalarına Külliye’de devam ediyor
Çalışmalarına Külliye'de devam ediyor
Başkan Erdoğan Şanlıurfalılara hitap etti
Başkan Erdoğan Şanlıurfalılara hitap etti
TEKNOFEST yoğun ilgi ile başladı!
TEKNOFEST yoğun ilgi ile başladı!
Boş tankerle buraya geldiler
"Boş tankerle buraya geldiler"
Prefabrik konutlarda sona gelindi
Prefabrik konutlarda sona gelindi
Taşımalı seçmen modeli
Taşımalı seçmen modeli
Daha Fazla Video Göster