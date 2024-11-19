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Putin’den korkutan karar! ABD basını: Ukrayna Rusya’da ABD füzesi kullandı

Putin’den korkutan karar! ABD basını: Ukrayna Rusya’da ABD füzesi kullandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.11.2024 14:11
ABD basınına göre, Ukrayna dün ABD yapımı ATACMS füzesi ile ilk saldırıyı gerçekleştirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, “Bu iş artık satranca döndü. El yükseltme nereye kadar gidecek kestirmekte zorlanıyoruz. Haber doğru ise nereye atıldığını bilmiyoruz ama zaten bana göre bu işin en başındaki izin ile birlikte bu olay da planlanmış vaziyette. Gözler Putin’de olacak. Acaba oyuna gelip hemen bir nükleer başlıkla karşılık verecek mi? Yoksa bu süreci soğukkanlılıkla seyredecek mi? Putin bana göre tuzak olduğunu küresel çetenin ayak oyunu olduğunu zannediyorum Putin görüyordur. Ama bu tek füzeyle kalmaz. İlki ateşlendiyse devamının geleceği kanaatindeyim.” ifadelerini kullandı.
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