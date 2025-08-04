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Putin’den Avrupa’ya hipersonik füze tehdidi

Putin'den Avrupa'ya hipersonik füze tehdidi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.08.2025 03:32
A Haber'de Merve Tepe'nin sunumuyla 03 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen Gündem Özel programında "Ukrayna Rusya'yı vuruyor, Putin'den Avrupa'ya hipersonik füze tehdidi, ABD-Rusya hattında ipler neden gerildi?, ABD'den nükleer denizaltı hamlesi, ABD-Rusya arasında geri sayım başladı: Son 5 gün, Trump: Hayal kırıklığısın Putin: Beklentiye girdin, Süveyda'yı İsrail mi karıştırıyor?, İsrail KKTC'de ne planlıyor?, İsrail'in KKTC'yi Filistin yapma planı mı?, İsrail'in Suriye'de Dürzi planı ne?" başlıklarına yanıt arandı.
Putin’den Avrupa’ya hipersonik füze tehdidi
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