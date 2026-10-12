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15 yaş altına sosyal medya yasağı başlıyor! e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması nasıl yapılacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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15 yaş altına sosyal medya yasağı başlıyor! e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Sosyal medya platformlarında 15 yaşından küçüklerin hesap açmasını ve hizmet almasını sınırlandıran yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntılar gündemde. Düzenleme 1 Kasım'da uygulanmaya başlayacak. Yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden yapılması ve ebeveynlere yeni kontrol yetkileri tanınması öngörülüyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve kameraman Hüseyin Koçak gelişmeleri takip ederken siber güvenlik uzmanı Muharrem Baki, uygulamanın detaylarını ve dikkat edilmesi gereken hususları değerlendirdi.

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