Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan A Haber’de açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber’e konuştu. Kalın, “Teoman Duralı, bu ülkenin yetiştirdiği çok nadir insanlardan biriydi. İrfanıyla, bilgisiyle, hocalığıyla örnek bir insandı. Kendisinden İstanbul Üniversitesi’nde felsefe dersi almak nasip oldu. Felsefeyi sevdiren, anlatırken düşündüren bir hocaydı. Kalemi de güçlüydü. Türkçe’nin ustalarından biriydi. Türkçe’nin felsefe-bilim dili olması için çaba sarf etmiş bir hocamızdı. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir kayıp. İnşallah eserleriyle yaşamaya devam edecek. İlimi ve irfanı örnek alınacak bir insandı.” dedi.

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