24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı! İstanbul’da o ilçelerde oturanlar dikkat: "Büyük İstanbul depreminde…"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı! İstanbul’da o ilçelerde oturanlar dikkat: "Büyük İstanbul depreminde…"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2022 23:25
Düzce’de meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrası olası büyük İstanbul depremi yeniden akıllara geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber’de İstanbul’un risk haritası üzerinde analiz yaptı. İstanbul’da olası büyük depremde “en güvenli ve riskli yerler nereler?” sorusuna yanıt verdi. Öte yandan Türkiye'de oluşabilecek en büyük depremin şiddetini veren Ersoy, Ege ve Akdeniz üzerinden korkutan bir uyarıda bulundu. Ayrıca Şükrü Ersoy, İstanbul'da tsunami riski var mı? Varsa etkisi ne olur? sorularına da yanıt verdi. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TSK tarafından terör hedefleri vuruldu
TSK tarafından terör hedefleri vuruldu
Büyük İstanbul depreminde…
"Büyük İstanbul depreminde…"
Büyük Marmara Depremi için rakam verdi! Şükrü Ersoy’dan milyonlara uyarı
Büyük Marmara Depremi için rakam verdi! Şükrü Ersoy'dan milyonlara uyarı
Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti!
Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti!
Başkan Erdoğan ve Bermudez’den açıklamalar
Başkan Erdoğan ve Bermudez'den açıklamalar
Erdoğan, Bermudez’i törenle karşıladı
Erdoğan, Bermudez'i törenle karşıladı
Erdoğan’a dua edince Halk TV yayını kesti
Erdoğan'a dua edince Halk TV yayını kesti
İşte Türkiye’nin fay hattı haritası
İşte Türkiye'nin fay hattı haritası
İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler
İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler
Terör hedefleri böyle vuruldu!
Terör hedefleri böyle vuruldu!
’’Siyasette küslük, dargınlık olmaz’’
''Siyasette küslük, dargınlık olmaz''
İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi
İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi
Daha Fazla Video Göster