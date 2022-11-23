24 Kasım 2022, Perşembe
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Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı! İstanbul’da o ilçelerde oturanlar dikkat: "Büyük İstanbul depreminde…"
Düzce’de meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrası olası büyük İstanbul depremi yeniden akıllara geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber’de İstanbul’un risk haritası üzerinde analiz yaptı. İstanbul’da olası büyük depremde “en güvenli ve riskli yerler nereler?” sorusuna yanıt verdi. Öte yandan Türkiye'de oluşabilecek en büyük depremin şiddetini veren Ersoy, Ege ve Akdeniz üzerinden korkutan bir uyarıda bulundu. Ayrıca Şükrü Ersoy, İstanbul'da tsunami riski var mı? Varsa etkisi ne olur? sorularına da yanıt verdi. İşte detaylar…