Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de açıkladı: "Bölgede 7'ye varan deprem oluşturabilecek fay var"

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.1’lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken bölgeden bir deprem haberi daha geldi. A Haber’e telefon bağlantısıyla katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede 7’ye varan deprem oluşturacak bir fay olduğunu vurgulayarak Balıkesir’de 3 ayda toplam 16 binden fazla sarsıntının nedenine ilişkin konuştu.