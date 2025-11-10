10 Kasım 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de açıkladı: "Bölgede 7'ye varan deprem oluşturabilecek fay var"
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.1’lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken bölgeden bir deprem haberi daha geldi. A Haber’e telefon bağlantısıyla katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede 7’ye varan deprem oluşturacak bir fay olduğunu vurgulayarak Balıkesir’de 3 ayda toplam 16 binden fazla sarsıntının nedenine ilişkin konuştu.