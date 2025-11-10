Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de açıkladı: "Bölgede 7'ye varan deprem oluşturabilecek fay var"

10 Kasım 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 23:19
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.1’lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken bölgeden bir deprem haberi daha geldi. A Haber’e telefon bağlantısıyla katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede 7’ye varan deprem oluşturacak bir fay olduğunu vurgulayarak Balıkesir’de 3 ayda toplam 16 binden fazla sarsıntının nedenine ilişkin konuştu.
