Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ABD'nin geri adımını değerlendirdi: Yanlış hesap Bağdat'tan döner

A Haber ekranlarına konuk olan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, başta ABD olmak üzere büyükelçiliklerin attığı geri adımı değerlendirdi.

A Haber ekranlarına konuk Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın şu ifadeleri kullandı:

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ''Bir atasözü var biliyorsunuz ''yanlış hesap Bağdat'tan döner.'' diye. Şimdi ABD insan hakları ve hukukun üstünlüğü meselesinde mahkemesi devam eden Kavala hakkındaki bir dava üzerine Türkiye'yi sıkıştırmaya kalktı ve Yargıtay'ın da yaptığı açıklamada 10 ülkenin Türkiye'ye karşı bir girişimde bulunduğu kaydedildi. Bunu Cumhurbaşkanlığımız çok sert bir şekilde, 9.madde gereği ''istenmeyen adam'' ilan etmekle cevap vereceğiz dedi ve talimatını verdi. Bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. O da şu; biz 1839'daki Tanzimat Fermanı veya 1876 Anayasasındaki gibi Türkiye'yi azınlıklar veya Başkent konusunda bir şekilde baskı yapmak suretiyle değiştirilebilecek, şekillenecek bir ülke değil. Türkiye dünyanın 17. ekonomisine, dünyanın 8. ve NATO'nun 3. ordusuna sahip. Egemen, laik ve demokratik bir hukuk devletidir. Nitekim Sayın Başkan'ın orada söylenenler için ''bağımsız Türk yargısını üzmüştür'' lafı, Türk milletinin bir ifadesidir. Ben burada Amerika bu yanlıştan dönmesini olumlu karşılıyorum. Nitekim Cumhurbaşkanlığı da aynı şekilde karşıladı bunu.'' ifadelerini kullandı.