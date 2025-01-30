30 Ocak 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın A Haber canlı yayınında göstererek böyle anlattı | Uçak ile helikopter nasıl çarpıştı?
Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın A Haber canlı yayınında göstererek böyle anlattı | Uçak ile helikopter nasıl çarpıştı?

Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın A Haber canlı yayınında göstererek böyle anlattı | Uçak ile helikopter nasıl çarpıştı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2025 14:06
ABD'de şüpheli çarpışma nasıl oldu? Kule helikopteri yanlış mı yönlendirdi? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, A Haber canlı yayınında maketler ile göstererek anlattı. Caşın, "Sabotaj olabilir mi?" sorusunu da yanıtladı.
📌Canlı yayında göstererek anlattı 📌CANLI YAYINDA GÖSTEREREK ANLATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın A Haber canlı yayınında göstererek böyle anlattı | Uçak ile helikopter nasıl çarpıştı?
Mutfak yangın tüpü yoktu iddiası
Mutfak yangın tüpü yoktu iddiası
Belediye değil aile şirketi
Belediye değil aile şirketi
CHP’de ’ön seçim’ tartışması!
CHP'de 'ön seçim' tartışması!
Yasa dışı kayıt soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
Yasa dışı kayıt soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
Kars’ta kış tatbikatı! Hedefler vuruluyor
Kars'ta kış tatbikatı! Hedefler vuruluyor
Canlı yayınında göstererek böyle anlattı
Canlı yayınında göstererek böyle anlattı
Esir takası! Canlı yayında çarpıcı sözler
Esir takası! Canlı yayında çarpıcı sözler
Hamas - İsrail esir takasında 3. tur
Hamas - İsrail esir takasında 3. tur
Hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
Hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
Kurtarma çalışmalarından ilk görüntü!
Kurtarma çalışmalarından ilk görüntü!
Trump: Neden helikopter dönmedi?
Trump: Neden helikopter dönmedi?
’Bilirkişinin ifşa edilmesi’ soruşturması! Toktaş tutuklandı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması! Toktaş tutuklandı
Daha Fazla Video Göster