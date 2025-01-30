30 Ocak 2025, Perşembe
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Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın A Haber canlı yayınında göstererek böyle anlattı | Uçak ile helikopter nasıl çarpıştı?
ABD'de şüpheli çarpışma nasıl oldu? Kule helikopteri yanlış mı yönlendirdi? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, A Haber canlı yayınında maketler ile göstererek anlattı. Caşın, "Sabotaj olabilir mi?" sorusunu da yanıtladı.