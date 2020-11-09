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Prizer: Covid-19 aşısı yüzde 90 etkili! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz gelişmeyi A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 09.11.2020 16:20
Güncelleme:09.11.2020 16:33
Pfizer'in Covid-19 aşısı yüzde 90 etkili olduğun duyurması ajanslara son dakika haberi olarak düştü. Kovid-19'a karşı Almanya merkezli Biontech ile birlikte bir aşı geliştiren Pfizer, yapılan sonuçlarda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda etkili olduğunu duyurdu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz gelişmeyi A Haber'de değerlendirdi.

Pfizer'in Covid-19 aşısı yüzde 90 etkili olduğun duyurması ajanslara son dakika haberi olarak düştü. Kovid-19'a karşı Almanya merkezli Biontech ile birlikte bir aşı geliştiren Pfizer, yapılan sonuçlarda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda etkili olduğunu duyurdu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz gelişmeyi A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika: Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Pfizer açıkladı: Yüzde 90 etkili SON DAKİKA: KORONAVİRÜS AŞISINDA MÜJDELİ HABER! PFİZER AÇIKLADI: YÜZDE 90 ETKİLİ
Son dakika: Almanyadan aşı müjdesi! Dünya koronavirüs aşısına ne kadar yakın? SON DAKİKA: ALMANYA'DAN AŞI MÜJDESİ! DÜNYA KORONAVİRÜS AŞISINA NE KADAR YAKIN?

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