Pfizer'in Covid-19 aşısı yüzde 90 etkili olduğun duyurması ajanslara son dakika haberi olarak düştü. Kovid-19'a karşı Almanya merkezli Biontech ile birlikte bir aşı geliştiren Pfizer, yapılan sonuçlarda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda etkili olduğunu duyurdu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz gelişmeyi A Haber'de değerlendirdi.

Pfizer'in Covid-19 aşısı yüzde 90 etkili olduğun duyurması ajanslara son dakika haberi olarak düştü. Kovid-19'a karşı Almanya merkezli Biontech ile birlikte bir aşı geliştiren Pfizer, yapılan sonuçlarda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda etkili olduğunu duyurdu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz gelişmeyi A Haber'de değerlendirdi.