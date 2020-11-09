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Son dakika: Almanya'dan aşı müjdesi! Dünya koronavirüs aşısına ne kadar yakın?
Son dakika haberi... Alman Biontech firmasında geliştirilen koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 90 oranında başarıya ulaştığı duyuruldu. Peki dünya Kovid-19 aşısına ne kadar yakın? Detayları Frankfurt'tan A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
Son dakika haberi... Alman Biontech firmasında geliştirilen koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 90 oranında başarıya ulaştığı duyuruldu. Peki dünya Kovid-19 aşısına ne kadar yakın? Detayları Frankfurt'tan A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.