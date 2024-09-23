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Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti çöp poşetiyle böyle sevk edildi

Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti çöp poşetiyle böyle sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 13:47
Güncelleme:23.09.2024 13:48
İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi.  Çöp poşetiyle iki kadın polis tarafından sevk edilen katil hayvan aracına konuldu.
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