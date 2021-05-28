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PKK/YPG petrolü kime nasıl satıyor? | Terör örgütlerinin finans kaynakları

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Giriş: 28.05.2021 11:48
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşla beraber bölgede görünür aktörlerden biri haline geldi. İşgal ettiği bölgelerde mazlum halka zulmeden bu terör örgütü, petrolden uyuşturucu ve organ ticaretine kadar birçok alanda kirli bir para trafiğini de yürütüyor. Peki terör örgütü PKK/YPG'nin başlıca finans kaynakları neler? Ayrıntılar özel dosya haberimizde...
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