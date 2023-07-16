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PKK'ya nokta operasyon! Sözde Avaşin yöneticilerinden Bilal Onat etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 10:52
Son dakika haberine göre PKK'ya Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon düzenlendi. Hava destekli operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yönetim üyesi terörist Bilal Onat etkisiz hale getirildi.
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