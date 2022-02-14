14 Şubat 2022, Pazartesi
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PKK'ya ''Eren Kış-25'' operasyonu! Hakkari'de 555 personelin katılımıyla yeni operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hakkari'de 555 personelin katılımıyla Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı" ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.