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PKK'ya ''Eren Kış-25'' operasyonu! Hakkari'de 555 personelin katılımıyla yeni operasyon başlatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2022 14:16
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hakkari'de 555 personelin katılımıyla Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı" ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.
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