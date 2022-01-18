18 Ocak 2022, Salı
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PKK'nın kış yapılanmasına darbe! Eren Kış-16 Operasyonu başladı
Mehmetçik PKK'nın kış yapılanmasına darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ara-Bul-Yok et taktiğiyle Eren Kış-16 Operasyonu'nun başladığı belirtildi.