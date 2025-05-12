PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı! Dr. Hazar Vural: Yeni süreç başlayacak

PKK’nın kendini feshedip silah bırakmasını A Haber canlı yayınında değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hazar Vural, “PKK Türkiye sınırları içinde bitmiştir ancak tamamen PKK’nın kendisini feshetmesi başka bir boyuttu. Bu sefer gerçekleşecek ve tarihin tozlu sayfalarında terör örgütü yok olup gidecek. Geriye her zaman asıl olan devlet kalacaktır. Bu noktadan sonra suça karışmış ve suça karışmamış olan için işleyecek bir süreç var.” dedi.

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