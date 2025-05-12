12 Mayıs 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı! Dr. Hazar Vural: Yeni süreç başlayacak
PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı! Dr. Hazar Vural: Yeni süreç başlayacak

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı! Dr. Hazar Vural: Yeni süreç başlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2025 15:07
PKK’nın kendini feshedip silah bırakmasını A Haber canlı yayınında değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hazar Vural, “PKK Türkiye sınırları içinde bitmiştir ancak tamamen PKK’nın kendisini feshetmesi başka bir boyuttu. Bu sefer gerçekleşecek ve tarihin tozlu sayfalarında terör örgütü yok olup gidecek. Geriye her zaman asıl olan devlet kalacaktır. Bu noktadan sonra suça karışmış ve suça karışmamış olan için işleyecek bir süreç var.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı! Dr. Hazar Vural: Yeni süreç başlayacak
PKK’nın fesih kararı! Yeni süreç başlayacak
PKK’nın fesih kararı! Yeni süreç başlayacak
PKK’nın fesih kararı tarihi ve önemli
"PKK’nın fesih kararı tarihi ve önemli"
Terörsüz Türkiye ile açılan yeni sayfa
Terörsüz Türkiye ile açılan yeni sayfa
Dünya İstanbul’dan müjde bekliyor!
Dünya İstanbul'dan müjde bekliyor!
Silah bırakma sonrası takvim nasıl işleyecek?
Silah bırakma sonrası takvim nasıl işleyecek?
PKK’nın silah bırakması Batı’da nasıl yankılandı?
PKK'nın silah bırakması Batı'da nasıl yankılandı?
PKK’nın feshinden sonra ne olacak?
PKK’nın feshinden sonra ne olacak?
Başkan Erdoğan ve Bahçeli’ye minnettarız
"Başkan Erdoğan ve Bahçeli'ye minnettarız"
Terörün Türkiye’ye maliyeti ne oldu?
Terörün Türkiye'ye maliyeti ne oldu?
PKK kendisini feshetti, kamplar ne olacak?
PKK kendisini feshetti, kamplar ne olacak?
Diyarbakır’da terörsüz Türkiye kutlaması
Diyarbakır’da terörsüz Türkiye kutlaması
Kazanan Türk toplumudur
"Kazanan Türk toplumudur"
Daha Fazla Video Göster