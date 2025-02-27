PKK’nın fesih süreci A Haber’de değerlendirildi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan sürecin ardından, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı geldi. İmralı'dan yapılan açıklamada, "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmeli" denildi. Öcalan ayrıca çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğinin altını çizdi. A Haber canlı yayınında uzman isimler konuya ilişkin açıklamalarda bulundular. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Terör örgütü PKK'nın hangi sebeple ortaya çıktığını anlatmış ve bu nedenle Türkiye’de açılmış demokratik kanalların kullanılması gerektiğini söylemiş. Burada terörle mücadele konusunda dün ve bugün ortaya konulan mücadelenin şehit ailelerini ve gazileri kırmadan sürdürülmesi gerektiği vurgulanmalıdır” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Nebi Miş, SETA Genel Koordinatörü, “Bu süreç oldukça tehlikeli, provokasyonlara müsait. Oldukça uzak durulmalı” dedi. Gazeteci Kurtuluş Tayiz ise, “Bugün örgüte 'silahları bırakın, kendinizi feshedin' dediler. Bu uygulanırsa, tüm Türkiye için terörsüz bir Türkiye olacak” dedi. Kurtuluş Tayiz, ayrıca açıklamalarına şu ifadeyi ekledi: “Açıklama Ahmet Türk'ün bildiriyi Kürtçe okuması ile başladı. Bu Tayyip Erdoğan sayesinde oldu. Çözüm iradesi devlette var.”

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