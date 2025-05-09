PKK’nın fesih kararı ne zaman açıklanacak? Hangi adımlar atılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan toplantıda PKK terör örgütünün birkaç gün içerisinde silahı bırakmasını beklediklerini dikkat çekti. Peki PKK'nın fesih kararı ne zaman açıklanacak? PKK fesih kararını duyurduktan sonra hangi adımlar atılır? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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