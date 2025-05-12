12 Mayıs 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
PKK'nın fesih kararı! Bundan sonra ne olacak? Uzman isimler A Haber’de
Terör örgütü PKK, fesih kararını açıkladı. 5-7 Mayıs’ta toplanan kongrenin sonuç bildirgesini yayımlayan terör örgütü PKK silahları bıraktığını açıkladı. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi. Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bundan sonra izlenecek yol haritasını canlı yayında anlattı.