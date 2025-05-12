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PKK’nın fesih kararı! Bundan sonra ne olacak? Uzman isimler A Haber’de

PKK'nın fesih kararı! Bundan sonra ne olacak? Uzman isimler A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.05.2025 10:01
Terör örgütü PKK, fesih kararını açıkladı. 5-7 Mayıs’ta toplanan kongrenin sonuç bildirgesini yayımlayan terör örgütü PKK silahları bıraktığını açıkladı. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi. Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bundan sonra izlenecek yol haritasını canlı yayında anlattı.
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PKK’nın fesih kararı! Bundan sonra ne olacak? Uzman isimler A Haber’de
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