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PKK’nın fesih kararı | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kararın fiilen uygulanması gerekir

PKK’nın fesih kararı | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kararın fiilen uygulanması gerekir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.05.2025 10:15
PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “PKK’nın tüm şube ve uzantılarını kapsamalı. Kararın fiilen uygulanması gerekir. Devletin kurumları süreci sahada titizlikle takip edecek. Terörsüz Türkiye için önemli bir aşama.” dedi.
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PKK’nın fesih kararı | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kararın fiilen uygulanması gerekir
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