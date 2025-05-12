12 Mayıs 2025, Pazartesi
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PKK’nın fesih kararı | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kararın fiilen uygulanması gerekir
PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “PKK’nın tüm şube ve uzantılarını kapsamalı. Kararın fiilen uygulanması gerekir. Devletin kurumları süreci sahada titizlikle takip edecek. Terörsüz Türkiye için önemli bir aşama.” dedi.