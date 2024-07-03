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PKK’lı teröristler şimdi de köylerdeki mühimmat depolarını patlatıyor

İHA
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Giriş: 03.07.2024 13:19
Terör örgütü PKK mensupları yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Teröristler şimdi de sivillerin canını hiçe sayarak köylerdeki mühimmat depolarını patlatıyor.
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