PKK'dan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Alman basınına konuştu

14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne artık sayılı günler kala terör örgütü PKK’dan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Alman basınına konuşan PKK/KCK'nın Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem, Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açık açık ifade etti.

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