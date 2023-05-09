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PKK'dan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Alman basınına konuştu

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Giriş: 09.05.2023 10:29
14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne artık sayılı günler kala terör örgütü PKK’dan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Alman basınına konuşan PKK/KCK'nın Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem, Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açık açık ifade etti.
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