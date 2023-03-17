PKK medyasına konuşan Temelli'den ittifak açıklaması: HDP öncülük edecek

PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yayınlanan 'Kurdistan Gündemi' adlı programda konuşan PKK'nın siyasi kolu HDP Milletvekili Sezai Temelli açıklamalarda bulundu. Temelli, "Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İyi Parti) ile beraber hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.