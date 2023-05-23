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PKK kanalı Kılıçdaroğlu için oy dileniyor! Terör örgütü medyasında açık açık oy istediler...

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Giriş: 23.05.2023 23:32
Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken ikinci tur için 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. İlk turda HDP ve PKK desteğine rağmen aldığı oy oranıyla Kandil'de hayal kırıklığı yaratan Kemal Kılıçdaroğlu için PKK medyası da harekete geçti. Kılıçdaroğlu'na oy toplama peşine düşen PKK kanalında Kılıçdaroğlu'na "evet" mührü bulunan reklamlar yayınlanmaya başladı. İşte detaylar...
PKK kanalı Kılıçdaroğlu için oy dileniyor
PKK kanalı Kılıçdaroğlu için oy dileniyor
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