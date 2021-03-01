PKK ile FETÖ nasıl iş birliği yaptı? Terör örgütlerinin kirli ittifakı

Son dakika haberi... Terör örgütlerinin işbirliği bir kez daha deşifre oldu. MİT'in başarılı operasyonu ile Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı dosyasında FETÖ-PKK iş birliği ortaya çıktı. Öte yandan teslim olan PKK'lılar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cü 2 güvenlik görevlisi PKK'lılara 'anti terör' eğitimi verdiğini itiraf ettiler. PKK ile FETÖ nasıl iş birliği yaptı? Detaylar haberimizde...

Terör örgütlerinin işbirliği bir kez daha deşifre oldu. MİT'in başarılı operasyonu ile Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı dosyasında FETÖ-PKK iş birliği ortaya çıktı. Öte yandan teslim olan PKK'lılar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cü 2 güvenlik görevlisi PKK'lılara 'anti terör' eğitimi verdiğini itiraf ettiler. PKK ile FETÖ nasıl iş birliği yaptı? Detaylar haberimizde...