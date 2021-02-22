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Son dakika: Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay itiraf etti: FETÖ PKK'ya silah temin ediyor

A Haber
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Giriş: 22.02.2021 15:08
Güncelleme:22.02.2021 15:09
FETÖ-PKK iş birliği bir kez daha delillerle ortaya konuldu. MİT'in başarılı operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 FETÖ'cüden biri olan Gürbüz Sevilay, FETÖ ve PKK'nın kirli ittifakını itiraf etti. Detaylar A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.

FETÖ-PKK iş birliği bir kez daha delillerle ortaya konuldu. MİT'in başarılı operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 FETÖ'cüden biri olan Gürbüz Sevilay, FETÖ ve PKK'nın kirli ittifakını itiraf etti. Detaylar A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.

FETÖcülere son dakika MİT operasyonu! Özbekistandan Türkiyeye getirildiler FETÖ'CÜLERE SON DAKİKA MİT OPERASYONU! ÖZBEKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER
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