Son dakika: Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay itiraf etti: FETÖ PKK'ya silah temin ediyor

FETÖ-PKK iş birliği bir kez daha delillerle ortaya konuldu. MİT'in başarılı operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 FETÖ'cüden biri olan Gürbüz Sevilay, FETÖ ve PKK'nın kirli ittifakını itiraf etti. Detaylar A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.

FETÖ-PKK iş birliği bir kez daha delillerle ortaya konuldu. MİT'in başarılı operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 FETÖ'cüden biri olan Gürbüz Sevilay, FETÖ ve PKK'nın kirli ittifakını itiraf etti. Detaylar A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.