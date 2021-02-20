20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ imamı Yasin Ugan itraf etti! FETÖ’nün can simidi HDP olmuş

FETÖ imamı Yasin Ugan itraf etti! FETÖ’nün can simidi HDP olmuş

Son dakika haberine göre; FETÖ mahrem imamı , sıkıntısı olanların CHP İstanbul Milletvekili ile HDP Kocaeli Milletvekili ’na gidilmesi yönünde talimatı aldıklarını itiraf etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.02.2021
ABONE OL
FETÖ imamı Yasin Ugan itraf etti! FETÖ’nün can simidi HDP olmuş

(FETÖ) elebaşısı 'in en güvendiği mahrem imamlardan olan ve 40 yıl 3 ay 35 gün hapis cezasına çarptırılan ifadelerinde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte örgütte gerçekleştirilen 'siyasi yönlendirme' yöntemini deşifre etti. SABAH'ın ulaştığı ifadelere göre; Ugan şifreli programlar üzerinden, sıkıntısı olanların CHP İstanbul Milletvekili ile HDP Kocaeli Milletvekili 'na gidilmesi talimatı aldıklarını söyledi.



PARTİ KURMA TALİMATI
Ugan, örgütte üst pozisyonundaki Bülent B.'nin IOS ve Android işletim sistemlerinden cep telefonlarına indirilebilen '2048 Fun and Relaxing Puzzle Game' isimli oyun görünümlü program üzerinden verdiği talimat ve yönlendirmeleriyle Ankara'da çok sayıda gaybubet evi kiraladığını ve örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmadan önce bu evlerde kaldığını belirtti.

Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün istihbarat mahrem yapısında bulunan yöneticilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdiğini itiraf eden Ugan, 2013- 2014 arasında örgütte siyasi parti kurma fikrinin ortaya çıktığını, bu konu hakkında Cafer kod adlı Ahmet Hamdi P.'ye FETÖ'den siyasi parti kurma görevi verildiğini aktardı. Ugan, darbe girişiminin ardından örgütün siyasi yönlendirme yöntemlerinden birinin de lobi faaliyetleri olduğunu ve Tanrıkulu ile Gergerlioğlu'nun örgütle irtibat halinde olduğunu kaydetti.

Ugan, FETÖ'nün siyasi yönlendirme taktiğine ilişkin "Örgütün bir başka siyasi yönlendirme yöntemi de mevcut siyasi partilerdeki şahısları da çeşitli lobi faaliyetleriyle yönlendirmektir. Bildiğim kadarıyla Tanrıkulu ve Gergerlioğlu örgütle irtibat halindedir. 2048'de yaptığımız yazışmalarda örgütün genelinde sıkıntısı olan kişilerin bu şahıslara gitmeleri ve açıklama yaptırmaları istenmekteydi" diye konuştu.

FETÖ'nün kozmik imamı Yasin Ugan baskın yaparak mahrem yapının yatak odalarını aramış FETÖ'NÜN KOZMİK İMAMI YASİN UGAN BASKIN YAPARAK MAHREM YAPININ YATAK ODALARINI ARAMIŞ
FETÖ'nün kozmik imamı Yasin Ugan PKK'ya çalışmış! FETÖ'NÜN KOZMİK İMAMI YASİN UGAN PKK'YA ÇALIŞMIŞ!
Son dakika: Yargıtay HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'nın cezasını onayladı! SON DAKİKA: YARGITAY HDP'Lİ VEKİL ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NIN CEZASINI ONAYLADI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA