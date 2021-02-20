FETÖ imamı Yasin Ugan itraf etti! FETÖ’nün can simidi HDP olmuş

Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün istihbarat mahrem yapısında bulunan yöneticilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdiğini itiraf eden Ugan, 2013- 2014 arasında örgütte siyasi parti kurma fikrinin ortaya çıktığını, bu konu hakkında Cafer kod adlı Ahmet Hamdi P.'ye FETÖ'den siyasi parti kurma görevi verildiğini aktardı. Ugan, darbe girişiminin ardından örgütün siyasi yönlendirme yöntemlerinden birinin de lobi faaliyetleri olduğunu ve Tanrıkulu ile Gergerlioğlu'nun örgütle irtibat halinde olduğunu kaydetti.