PKK elebaşı Sabri Ok itiraf etti: PKK ile İYİ Parti aynı yerde

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala Kandil'den 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşlarından Sabri Ok, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada, PKK ile İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.

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