PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Gezi Parkı övgüsü

Türkiye'de son günlerde yeniden gündeme getirilen Gezi Parkı'na ilişkin açıklamalarda bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu "gezi şehitlerini" saygıyla andığını açıkladı. Karasu Onlar Türkiye'nin onurlu direnişçileriydiler. Şimdi o direnişin anlamı daha da büyüdü." ifadelerini kullandı. .