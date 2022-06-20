20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan Gezi Parkı övgüsü

PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan Gezi Parkı övgüsü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2022 21:03
Türkiye'de son günlerde yeniden gündeme getirilen Gezi Parkı'na ilişkin açıklamalarda bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu "gezi şehitlerini" saygıyla andığını açıkladı. Karasu Onlar Türkiye'nin onurlu direnişçileriydiler. Şimdi o direnişin anlamı daha da büyüdü." ifadelerini kullandı. .
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Gezi Parkı övgüsü
PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan Gezi Parkı övgüsü
İsveç ve Finlandiya’ya net mesaj
İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj
Ayşe Sabancalı’nın acı hikayesi ortaya çıktı
Ayşe Sabancalı'nın acı hikayesi ortaya çıktı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan A Haber’e özel açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
​FETÖ’nün kumpas davası
​FETÖ'nün kumpas davası
Miçotakis’in Türkiye planı!
Miçotakis'in Türkiye planı!
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
TSK ve SMO savaş pozisyonu aldı
TSK ve SMO savaş pozisyonu aldı
Yargıtay’dan 28 Şubat Davası kararı
Yargıtay'dan 28 Şubat Davası kararı
Kıbrıslı Türklerden Yunanistan’a tepki
Kıbrıslı Türklerden Yunanistan'a tepki
HSK’dan yaz kararnamesi
HSK’dan yaz kararnamesi
Daha Fazla Video Göster